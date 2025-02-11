В ООН заявили о нехватке смелости у МАГАТЭ для признания угрозы от Украины

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) не хватает смелости признать, что угрозы для безопасности Запорожской АЭС исходят только с украинской стороны. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, единственным источником угрозы безопасности станции является Украина, которая осуществляет обстрелы ЗАЭС «при попустительстве своих западных спонсоров».

«Не достает Агентству лишь смелости назвать вещи своими именами и указать на очевидную для всех сторону, которая стоит за подобными безрассудными действиями, способными привести к ядерной катастрофе», — добавил дипломат.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ приехал в Москву для переговоров с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, которые прошли на ВДНХ в павильоне «Атом». По итогам встречи Лихачев заявил, что число атак украинской армии на ЗАЭС растет.

В конце января Гросси заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

Ранее глава МАГАТЭ посетил Украину.