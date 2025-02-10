В МИД РФ заявили о подрыве системы контроля над ядерным оружием со стороны США

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что действия США подрывают систему контроля над ядерным оружием и способствуют ослаблению режима его нераспространения. Об этом сообщает ТАСС.

«Проводимая Вашингтоном политика представляет собой также весьма серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия», — сказал дипломат на пресс-конференции.

По словам Рябкова, с одной стороны, наблюдается ослабление контроля за ядерным оружием из-за вовлечения стран НАТО и других союзников США в так называемые совместные ядерные миссии и в общие задачи ядерного планирования. С другой, как отметил дипломат, эти же государства используют договор о нераспространении ядерного оружия и его обзорный процесс, чтобы решать свои политические задачи, не имеющие никакого отношения к ядерному нераспространению.

В январе Госдеп опубликовал доклад, в котором говорилось, что США не могут подтвердить соблюдение Россией ограничений по вооружениям в рамках Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2023 году, поскольку Москва приостановила участие в договоре и прекратила обмен данными.

Ранее в США усомнились в способности Трампа договориться с РФ и КНР о денуклеаризации.