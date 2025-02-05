В США усомнились в способности Трампа договориться с РФ и КНР о денуклеаризации

Возможные попытки американского президента Дональда Трампа добиться подписания соглашения о денуклеаризации США, РФ и Китая с большой долей вероятности окажутся провальными. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл.

Он отметил, что хозяин Белого дома неоднократно говорил о желании начать переговоры о денуклеаризации. При этом глава государства не предложил конкретной стратегии для этого.

«Его прошлые попытки привлечь РФ и Китай к «трехсторонним» переговорам в 2020 году не дали результатов, и если попытаться сделать это снова, то, скорее всего, [усилия] закончатся неудачей», — сказал Кимбалл.

По его словам, сейчас следует приветствовать интерес американского лидера и президента РФ Владимира Путина к достижению соглашения об ограничении и сокращении ядерных арсеналов. Тем не менее «готовность и надежду» на соответствующие договоренности нельзя считать реальной стратегией, подчеркнул директор ассоциации.

В то же время он обратил внимание на необходимость привлечь к переговорам все страны, входящие в «ядерную пятерку» — РФ, США, Китай, Великобританию и Францию. Речь идет о диалоге в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который будет поддерживаться «в духе доброй воли».

Ранее в Кремле прокомментировали идею Трампа о возможном сокращении ядерных арсеналов РФ и США.