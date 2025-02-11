Трамп обратился с угрозой к двум странам Ближнего Востока

Трамп пригрозил Иордании и Египту, если они не примут палестинцев из Газы

США могут приостановить помощи Иордании и Египту, если они не согласятся принять у себя палестинцев из сектора Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает американская газета The Washington Post.

«Да, может быть, конечно, почему бы и нет? Если они не согласятся, я, вероятно, приостановлю помощь, да», — ответил американский президент на вопрос о возможной приостановке помощи Иордании и Египту, если последние откажутся принять у себя палестинцев из сектора Газа.

До этого Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения туда палестинцев.

Президент США пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места. Позже председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.

Ранее сообщалось, что ХАМАС отложит освобождение заложников.