ХАМАС отложит освобождение заложников

Представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что запланированное на субботу освобождение заложников будет отложено из-за «несоблюдения Израилем соглашения» по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Убейда, в течение последних трех недель руководство ХАМАС наблюдало за нарушениями и несоблюдением Израилем условий соглашения.

«В связи с этим передача сионистских заключенных, которые должны были быть освобождены в следующую субботу, 15 февраля, будет отложена до дальнейшего уведомления, пока оккупационные силы не возьмут на себя обязательства и не компенсируют ущерб», — написал военный представитель в своем Telegram-канале.

В числе нарушений, совершенных Израилем, Убейда назвал задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним, а также трудности, с которыми Израиль сталкивается при доставке гуманитарной помощи в полуэксклав.

10 февраля официальный представитель правительства Израиля Дэвид Менцер заявил, что постоянное прекращение огня в секторе Газа возможно после освобождения заложников и ликвидации власти ХАМАС.

8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении во время своего визита в США заявил, что Израиль намерен ликвидировать движение ХАМАС и вернуть всех заложников, находящихся в руках радикалов.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.