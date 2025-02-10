Трамп исключил возвращение палестинцев в сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения туда палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я построю для них (палестинцев) новое место», — сказал Трамп.
До этого Дональд Трамп пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места. Позже председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 10 февраля, призвал дождаться деталей плана президента Дональда Трампа по сектору Газа.
Ранее Эрдоган назвал полным абсурдом план Трампа по Газе.