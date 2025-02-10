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Трамп исключил возвращение палестинцев в сектор Газа

Трамп заявил, что его план исключает возвращение палестинцев в сектор Газа
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения туда палестинцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я построю для них (палестинцев) новое место», — сказал Трамп.

До этого Дональд Трамп пообещал, что США «возьмут под контроль» опустошенный войной сектор Газа и займутся его экономическим развитием после того, как палестинцы будут переселены в другие места. Позже председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 10 февраля, призвал дождаться деталей плана президента Дональда Трампа по сектору Газа.

Ранее Эрдоган назвал полным абсурдом план Трампа по Газе.

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