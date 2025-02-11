Зеленский не поверил, что между Путиным и Трампом состоялся диалог

Зеленский заявил, что информацию о диалоге Путина и Трампа нужно проверить

Новости о том, что между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом состоялся диалог, требуют подтверждения. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «РБК-Украина».

«А то, что они [Путин и Трамп] общаются, — ну посмотрим, кто, как и так ли это», — отметил он.

Зеленский также сообщил, что украинские и американские чиновники уже работают над организацией его встречи с Трампом.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее Такер Карлсон назвал не имеющим смысла участие Зеленского в мирных переговорах по Украине.