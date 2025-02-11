Участие властей Украины и президента Владимира Зеленского в переговорах по мирному урегулированию кризиса не имеет никакого смысла. Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью отставному подполковнику армии США Дэниелу Дэвису.

Журналист подчеркнул, что Зеленский больше не является демократическим лидером Украины, так как срок его президентских полномочий истек. Поэтому, отметил Карлсон, он больше не имеет права управлять страной. В связи с этим журналист выразил недоумение, зачем вообще включать в мирные переговоры украинское руководство.

Карлсон также отметил, что Соединенным Штатам следует извиниться перед Украиной за то, во что ее втянула администрация Джо Байдена.

11 февраля американский телеканал CNN сообщил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не станут в ходе переговоров ориентироваться на Зеленского.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский может попасть в тюрьму.