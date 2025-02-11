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Илон Маск сравнил США с «пьяными матросами»

Маск: США обанкротятся, если продолжат тратить бюджет как пьяные матросы
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Руководитель департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил о необходимости прекратить тратить бюджетные деньги, как «пьяные матросы», иначе стране грозит банкротство. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы должны прекратить тратить государственные деньги, как пьяные матросы, на мошенничество и расточительство, иначе Америка обанкротится», — отметил он.

Маск подчеркнул, что многие, кто лишится наворованного, «будут громко жаловаться на это».

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