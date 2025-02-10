Трамп заявил о способности Маска выявить необоснованные расходы в ведомствах США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании Fox News, что миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск вместе со своей командой во время проверок министерств образования и обороны сможет обнаружить необоснованные расходы на сотни миллиардов долларов.

По словам Трампа, в ближайшее время он поручит Маску проверить министерства образования и обороны.

«Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов, потерянных в результате мошенничества и злоупотребления полномочиями», — сказал глава США.

5 февраля газета The New York Times писала, что сотрудники DOGE, возглавляемого Маском, осуществляют проверки в министерстве образования США.

До этого работу предпринимателя на посту главы DOGE назвали «настоящим кошмаром». По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что бизнесмен получил доступ к платежной системе минфина Соединенных Штатов. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения «истеричной». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что правительство США благодаря Маску стало экономить почти миллиард долларов в день.