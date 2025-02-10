Вашингтон урезал финансирование проектов по расследованию военных преступлений на Украине. Об этом пишет агентство Reuters.

В настоящее время находится под вопросом субсидирование деятельности шести профильных проектов с общим бюджетом в $89 млн, говорится в публикации. По информации издания, один из проектов финансировался Госдепом США, два — прекратившим работу агентством США по международному развитию (USAID). Кроме того, по трем направлениям оказывало поддержку Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности.

Сотрудники, работавшие над проектами, попали под сокращение.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Позже стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру. Останутся всего 294 специалиста.

Ранее Рогов заявил, что преступления бойцов ВСУ поощряются Киевом.