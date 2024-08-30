Преступления солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая мародерство, поощряются Киевом. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на протяжении последних 10 лет на украинских сайтах-барахолках появляются объявления о продаже «добытых» вещей с востока страны.

«Ни одного суда, уголовного дела или расследования по данным преступлениям не было. И как только они становятся публичными, выходят в сферу информационной среды, сразу же перед Украиной ставится задача отработать эту тему в позитив, что это снято на киностудии «Мосфильм», что это российская пропаганда», — отметил Рогов.

По его словам, на украинских ресурсах появляются самые различные украденные вещи — от одежды до техники и украшений.

Украинский военнопленный Николай Тяжкороб до этого рассказал, что военнослужащие ВСУ в Курской области вели себя «как дебилы». Он добавил, что украинские военные занимались мародерством, брали все — телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами.