В Италии заявили, что ЕС желает получить долю за оказанную Украине помощь

Критические высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о желании президента США Дональда Трампа получить доступ к редкоземельным ресурсам Украины могут означать то, что ЕС рассчитывает получить свою долю за оказанную Киеву поддержку. Об этом пишет итальянское издание L.

«Очевидно, он [Шольц] старался не говорить, что так делать неправильно, и что мы [страны ЕС] тоже хотим получить свою долю, и что соглашения были другими», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что страны Евросоюза помогали Украине наравне с Соединенными Штатами, но при этом рискуют не получить никаких ресурсов взамен.

4 февраля Шольц заявил, что слова Трампа о предоставлении Киевом доступа Штатам к редкоземельным ресурсам Украины являются эгоистичными.

До этого британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Украина готова предоставить Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам страны после соответствующего заявления Трампа.

По словам источников FT, высказывание Трампа о предоставлении Штатам украинских редкоземельных ресурсов «похоже, согласуется с «планом победы», представленным ему осенью».

Ранее в США заявили, что Украине не хватит природных ресурсов для восстановления после конфликта.