Шольц резко раскритиковал Трампа за его заявление по Украине

Шольц назвал эгоистичным требование Трампа к Украине о редкоземельных металлах

Заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Киевом доступа Штатам к редкоземельным ресурсам Украины является эгоистичным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает газета Tagesschau.

«Было бы очень эгоистично и эгоистично использовать ресурсы Украины для финансирования поддержки обороны (Украины – прим. ред.)… Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Украина сможет финансировать свою реконструкцию (после конфликта. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

4 февраля британская газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Украина готова предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным ресурсам страны после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа.

По словам источников FT, высказывание Трампа о предоставлении Штатам украинских редкоземельных ресурсов «похоже, согласуется с «планом победы», представленным ему осенью».

Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам.

Ранее в Британии назвали главную ошибку Запада по украинскому вопросу.