Украина ответила Трампу на просьбу дать США редкоземельные ресурсы страны

FT: Украина готова предоставить США доступ к своим ресурсам по просьбе Трампа

Украина готова предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным ресурсам страны после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — приводит издание слова украинского источника, приближенного к Зеленскому.

По его словам, высказывание Трампа о предоставлении Штатам украинских редкоземельных ресурсов «похоже, согласуются с «планом победы», представленным ему осенью».

Собеседник газеты сообщил, что Украина предложила Трампу «особые условия» сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркнув необходимость их защиты от России и Ирана.

Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам.

Ранее в Британии назвали главную ошибку Запада по украинскому вопросу.