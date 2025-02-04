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Украина ответила Трампу на просьбу дать США редкоземельные ресурсы страны

FT: Украина готова предоставить США доступ к своим ресурсам по просьбе Трампа
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Украина готова предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным ресурсам страны после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — приводит издание слова украинского источника, приближенного к Зеленскому.

По его словам, высказывание Трампа о предоставлении Штатам украинских редкоземельных ресурсов «похоже, согласуются с «планом победы», представленным ему осенью».

Собеседник газеты сообщил, что Украина предложила Трампу «особые условия» сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркнув необходимость их защиты от России и Ирана.

Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам.

Ранее в Британии назвали главную ошибку Запада по украинскому вопросу.

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