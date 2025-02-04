Украина готова обсудить с командой Трампа вопрос проведения выборов

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон не обсуждал с Киевом необходимость проведения выборов в республике в 2025 году. Так в эфире канала «Общественное» она прокомментировала слова посланника США по Украине Кита Келлога о проведении голосования до конца года.

В то же время она отметила, что если команда Трампа поднимет этот вопрос во время диалога, то Украина готова его обсуждать.

«Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-2024 годах, наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию», — сказала Маркарова.

1 февраля специальный посланник Соединенных Штатов Америки по Украине Кит Келлог заявил, что Киев должен провести выборы к концу года. Он подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин раскритиковал предложение провести выборы, назвав его «провальным планом» без дополнительных мер против России.

Ранее российская разведка назвала примерные сроки проведения выборов на Украине.