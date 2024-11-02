Станкевич заявил, что Залужный прошел курс «молодого президента» и сменит Зеленского

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный готовится сменить Владимира Зеленского на посту президента. Об этом заявил историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с kp.ru.

«Он сидит послом в Лондоне. Уже прошел курс «молодого президента», — отметил он.

По словам Станкевича, Залужного в Великобритании уже обучили нужным навыкам и передали ему необходимые контакты. Политолог сравнил экс-главнокомандующего ВСУ с «подарком на день рождения», который ждет, когда «его переместят из Лондона в Киев».

Станкевич предположил, что у Залужного «есть адекватность», а также «способность вывести страну из конфликта, не разжигая большой пожар в Европе».

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США от Зеленского «постараются избавиться и найти ему замену, чтобы разрешить конфликт посредством переговоров». Соответствующая инициатива может исходить как от представителей США, так и от сил внутри Украины, предполагает Джонсон.

Ранее сообщалось, что украинцы доверяют Залужному больше, чем Зеленскому.