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ЕС продлил военную миссию в Армении, вызвав недовольства в Азербайджане

Haqqin.az: ЕС продлил военную миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз (ЕС) продлил свою погранично-мониторинговую миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана и критике подобных мер. Об этом сообщает Haqqin.az.

«Государства-члены поддержали это предложение и в настоящее время обсуждают необходимые правовые акты с соответствующими органами Совета Европейского союза», — приводит издание слова представителя ЕС.

В материале отмечается, что решение о продлении миссии будет принято в ближайшие дни.

Издание отмечается, что данное решение не соответствует интересам Баку, это вызвало негативную реакцию у азербайджанской стороны. Принятое решение не было согласовано с закавказским государством.

8 января армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что страна нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации.

Ранее правительство Армении одобрило инициативу о начале присоединения к ЕС.

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