На Западе допустили отказ Вашингтона от роли гаранта безопасности в Европе

Администрация Трампа может отказаться от роли гаранта безопасности в Европе

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от роли «гаранта безопасности в Европе», что окажет серьезное влияние на ситуацию на Украине. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности.

«Уделяя приоритетное внимание Китаю, администрация Трампа может отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы... Для Украины последствия могут быть самыми серьезными», — сообщили в докладе.

В докладе отмечается, что США с наибольшей вероятности попытаются возложить ответственность за безопасность в регионе на европейские страны, состоящие в НАТО.

Накануне в интервью газете The New York Post Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Путиным. В ходе него якобы обсуждался украинский конфликт. Американский политик сообщил, что предпочел бы не раскрывать продолжительность и детали своей беседы с российским коллегой.

Позже Трамп на своей странице в соцсети Truth Social перепостил новость CNBC с цитатой президента РФ Владимира Путина, что Европа «встанет у ног хозяина».

Ранее Трамп заявил о планах переговорить с Путиным.