Трамп перепостил заявление Путина, что Европа «встанет у ног хозяина»

Трамп перепостил слова Путина, что ЕС «встанет у ног хозяина» в ответ на тарифы

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social перепостил новость CNBC с цитатой президента РФ Владимира Путина, что Европа «встанет у ног хозяина».

Таким образом российский президент прокомментировал желание американского лидера ввести пошлины в отношении стран Евросоюза.

«Уверяю вас: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он довольно быстро наведет там порядок», — заявлял Путин.

Он отмечал, что «все они встанут у ног хозяина и немножко помашут хвостами».

Дональд Трамп ранее заявлял журналистам, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом Трамп не стал уточнять, сколько длилась беседа, была ли она первой не стал раскрывать другие детали. Как он сказал, ключевой темой обсуждения стал украинский вопрос. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» информацию о разговоре двух президентов.

Ранее в команде Трампа заявили, что гарантии безопасности Украины лягут на Европу.