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В США заявили о планах ЕС пересмотреть программы внешней помощи из-за Трампа

Bloomberg: ЕС пересмотрит программы внешней помощи на фоне действий Трампа
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Mike Segar/Reuters

Евросоюз планирует пересмотреть свои программы внешней помощи на фоне действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По информации агентства, решение было принято на фоне приостановки деятельности Агентства США по международному развитию (USAID). Авторы отметили, что после этого Еврокомиссия решила стать более прагматичной. В частности, программы внешней помощи хотят сделать более «ориентированными на партнеров».

Из проекта документа следует, что в настоящее время бюджет ЕС перегружен широким спектром потребностей. Идеи по улучшению семилетнего бюджета на 2028-2034 годы будут представлены ЕК в ближайшие недели.

До этого Трамп на своей странице в соцсети Truth Social перепостил новость CNBC с цитатой президента РФ Владимира Путина, что Европа «встанет у ног хозяина». Таким образом российский лидер прокомментировал желание главы Белого дома ввести пошлины в отношении стран Евросоюза.

Ранее в Еврокомиссии посетовали на неопределенность отношений с США.

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