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В Еврокомиссии посетовали на неопределенность отношений с США

Фон дер Ляйен заявила о растущей неопределенности в отношениях между ЕС и США
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Tobias Hase/Global Look Press

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к потенциальным вызовам в отношениях с США. Ее слова приводит ТАСС.

«Наш давний союзник, Соединенные Штаты, установил новую повестку дня», — заявила она.

По ее словам, Европа готова к прочному, но конструктивному диалогу с США «в условиях растущей неопределенности».

«Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому», — отметила глава ЕК.

Также она заявила, что Евросоюзу пришло время взять безопасность и оборону сообщества в собственные руки. По словам фон дер Ляйен, в настоящее время очевидно, что нужна общеевропейская оборона.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейская комиссия в течение нескольких часов отреагирует, если президент США Дональд Трамп примет решение о введении пошлин на европейские товары.

Ранее Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 100%.

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