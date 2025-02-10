В Италии выступили за проведение конференции по Украине с участием стран БРИКС

В мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине должны принять страны-участники БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, передает РИА Новости.

«Мы выступаем за проведение мирной конференции <...> по образцу той, что прошла в Швейцарии в прошлом году, с участием Китая, Бразилии и ЮАР, Индии и, конечно, России и Украины», — сказал он.

Таяни подчеркнул, что в контактах по урегулированию конфликта на Украине своя роль должна быть у Евросоюза.

В конце января президент России Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. По его словам, он готов пойти на такие переговоры, «если это будет единственная конфигурация для достижения мира на Украине».

Ранее в НАТО придумали секретную тактику для переговоров по Украине.