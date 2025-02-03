В НАТО придумали секретную тактику для переговоров по Украине

Рютте: у НАТО есть тактика переговоров по Украине, держащаяся в тайне от Путина

В НАТО существует секретная тактика переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом сообщает Newsweek.

Он подчеркнул, что альянс не хочет раскрывать все карты президенту России Владимиру Путину, поэтому держит тактику в тайне.

Рютте отметил, что присутствие российской стороны на переговорах является необходимым элементом для мирного урегулирования конфликта.

В конце января российский президент Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность. По словам Путина, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

Ранее в Кремле опровергли слова Трампа о контактах с РФ и Украиной.