Политолог: предвыборные дебаты в Германии не выявили победителя

Предвыборные дебаты между действующим канцлером ФРГ Олафом Шольцем и кандидатом от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем не выявили победителя. Политики повторили всем известные тезисы и подтвердили свои амбиции возглавить страну. При этом каждый из них остался при своих аргументах. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Александр Рар.

«Шольц проявил себя левым политиком. Он ратовал за социальную справедливость, гуманизм в обществе, политику мира. Мерц, как и следовало ожидать, выступил в первую очередь за свободу действий бизнеса, ограничение миграции, сокращение социальной системы и бюрократии, а также дальнейшее оказание помощи Украине», — детализировал эксперт.

Он добавил, что электорат обоих политиков считает победителем своего кандидата. При этом, по мнению аналитика, вместо Шольца участвовать в дебатах должна была кандидат на пост канцлера от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, поскольку поддержка последней, согласно опросам, выше, чем у социал-демократов.

В ходе прошедших дебатов Мерц выступил за поставки крылатых ракет Taurus на Украину. В свою очередь, Шольц выразил уверенность, что немецкому руководству не стоит отправлять дальнобойное оружие в зону конфликта.

Ранее Шольц назвал Мерца «Фрицем».