В Германии призвали поставить крылатые ракеты Taurus на Украину

Кандидат в канцлеры Германии Мерц выступил за отправку Taurus на Украину

Кандидат в канцлеры Германии, председатель «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц выступил за поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Политик высказался о военной помощи Киеву в ходе предвыборных дебатов с действующим главой немецкого правительства Олафом Шольцем. Он заявил, что отправка крылатых ракет в зону конфликта должна согласовываться в Европейском союзе (ЕС).

«Америка поставляет, Франция поставляет, Великобритания поставляет. Мы тоже должны были бы поставлять», — отметил Мерц.

Кандидат на пост канцлера добавил, что никогда не менял своего мнения относительно поддержки Киева. По его словам, в ситуации с поставками Taurus главный вопрос заключается в том, следует ли Германии предоставить Украине инструмент для действий против РФ.

В свою очередь, Шольц выразил уверенность, что немецкому руководству не стоит отправлять дальнобойное оружие в зону конфликта.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 декабря нынешний глава правительства Германии отказался поставлять Taurus на Украину. В то же время он выступил против того, чтобы Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов вглубь российской территории.

Ранее на Украине заявили о желании получить лицензию на производство Taurus.