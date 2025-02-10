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В МИД РФ исключили возвращение России в Совет Европы

Масленников: Россия не вернется в Совет Европы из-за его конфронтационного курса
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Директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с «Лентой.ру», что РФ вряд ли вернется в Совет Европы (СЕ).

Масленников отметил, что организация сейчас проводит сугубо конфронтационный курс в отношении России.

«В таких условиях не то что о возвращении, но и о возможности взаимодействия с этой организацией говорить не приходится», — сказал дипломат.

По словам Масленникова, Совет Европы пытается создать псевдоправовые механизмы для привлечения России к ответственности за действия в отношении Украины, а также вмешивается во внутрироссийские дела РФ. Дипломат также подчеркнул, что антироссийская направленность СЕ сейчас закреплена в программных документах организации. Из Совета Европы Россия вышла в 2024 году.

В ноябре МИД РФ переименовал Департамент общеевропейского сотрудничества в Департамент европейских проблем. Сообщалось, что ведомство, как и раньше, будет заниматься вопросами международных европейских организаций — ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и НАТО.

Ранее глава Еврокомиссии заявила о необходимости обезопасить Евросоюз.

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