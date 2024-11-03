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В МИД России появился Департамент европейских проблем

В структуре МИД России появился Департамент европейских проблем

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Сергей Бобылев/РИА Новости

МИД России переименовал Департамент общеевропейского сотрудничества (ДОС) в Департамент европейских проблем (ДЕП). Об этом свидетельствует обновленная схема структуры министерства.

Департамент будет заниматься, как и раньше, вопросами международных европейских организаций — ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и НАТО. Страны ЕС Россия рассматривает как недружественные, а Североатлантический альянс (НАТО) — как враждебный ей блок. Из Совета Европы РФ вышла в прошлом году.

ДЕП возглавил Владислав Масленников, который с 18 октября 2024 года возглавлял ДОС. До этого дипломат был послом Российской Федерации в Черногории.

В начале октября замглавы российского МИД Александр Грушко заявлял, что страны НАТО готовятся к проведению боевых действий против России, однако власти РФ учитывают все возможные варианты развития событий. По его мнению, именно НАТО отказалось вести диалог с Москвой, а политика альянса привела к кризису безопасности в Европе.

Ранее в Москве переименовали департамент строительства.

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