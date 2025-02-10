В МИД заявили, что Трамп, несмотря на противоречия, готов возобновить диалог с Россией

Замглавы МИД Рябков: Трамп хотя бы интересуется возобновлением диалога с Россией

Команда президента США Дональда Трампа, несмотря на противоречия, демонстрирует заинтересованность в восстановлении диалога с Россией. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Команда Трампа, несмотря на противоречивость в заявляемой им самим и его людьми позиции, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией», — сказал Рябков.

Российская сторона к диалогу готова, в том числе это касается обсуждения урегулирования конфликта с Украиной, «но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе», подчеркнул замглавы МИД РФ.

Портал Semafor со ссылкой на источники писал, что спецпредставитель США по отношениям между Россией и Украиной Кит Келлог заявил американским союзникам, что прорабатывает варианты прекращения конфликта, чтобы представить их американскому президенту Дональду Трампу.

Ранее Рябков заявил, что США не смогут полностью отказаться от USAID.