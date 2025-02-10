Рябков заявил, что США не смогут полностью отказаться от USAID

Власти Соединенных Штатов не могут полностью отказаться от такого инструмента мягкой силы, как USAID. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты в их нынешнем состоянии внутренней убежденности во всех звеньях их элиты, что по-другому нельзя, не могут просто отказаться от того или иного инструментария проецирования своей мягкой и не только мягкой силы, продвижения своих идеологем, ресурсной организации, в том числе серьезной подпитки симпатизирующих США элит по всему миру», — заявил он.

До этого советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что отмена программ Агентства США по международному развитию (USAID) не увеличит мировое влияние Китая и России. Он добавил, что «только центы с доллара фактически доходят до нуждающихся людей».

На этой неделе сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

В начале февраля американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.