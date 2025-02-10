Спецпредставитель Трампа по России и Украине готовит варианты прекращения конфликта

Спецпредставитель США по отношениям между Россией и Украиной Кит Келлог заявил американским союзникам, что готовит варианты прекращения конфликта, чтобы представить их американскому президенту Дональду Трампу. Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на трех западных чиновников.

В Вашингтоне ходят слухи, что администрация США вскоре представит план, хотя Келлогг опроверг сообщения, что это будет сделано на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе, отмечает Semafor.

По информации источников портала, на одной из встреч Келлог сказал, что намерен встретиться и скоординировать действия с официальными лицами из каждой страны НАТО.

8 февраля Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. По словам президента США, у него есть «конкретный план».

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг разговоров лидеров двух стран.

Ранее в МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине.