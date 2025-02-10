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Песков не стал подтверждать или опровергать сообщения о беседе Путина и Трампа

Песков заявил, что ему нечего сказать о телефонном разговоре Путина и Трампа
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Grigory Dukor/Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков вновь сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о телефонном разговоре между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Журналисты задали ему соответствующий вопрос в ходе регулярного брифинга.

«Я вчера сделал заявление на этот счет и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал пресс-секретарь главы государства.

8 февраля хозяин Белого дома заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером. Трамп не стал уточнять, сколько по времени длилась его беседа с Путиным. Он лишь рассказал, что ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине.

По словам президента США, у него есть «конкретный план» по завершению конфликта. В связи с этим он выразил надежду, что боевые действия будут прекращены в скором времени.

Впоследствии ситуацию прокомментировал Песков. Представитель Кремля сообщил журналистам, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» сведения о контактах глав двух государств.

Ранее советнику Трампа задали вопрос о телефонной беседе российского и американского лидеров.

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