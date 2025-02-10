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Европа больше не воспринимает США как «оплот стабильности» из-за угроз Трампа

Guardian: идеи Трампа о захвате земель означают, что США стали источником риска
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Kent Nishimura/Reuters

Заявления американского президента Дональда Трампа о «захвате земель» означают, что США больше не воспринимаются как «оплот стабильности, а скорее как риск, от которого следует оградиться». Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на отчет организаторов Мюнхенской конференции по безопасности, подготовленный перед саммитом.

После своей инаугурации Трамп сообщил о территориальном интересе к Гренландии и Панаме, также он предположил, что Канада может стать 51-м штатом США.

Сигналы из Вашингтона все больше указывают на то, что США больше не хотят быть хранителем либерального международного порядка, но далеко не ясно, какие еще страны могут заменить их, отмечает газета.

Темой доклада является переход от однополярного мира под руководством США после окончания холодной войны к многополярному миру, в котором не доминирует ни одна идеологическая точка зрения. Она станет фоном для конференции этого года.

По мнению его авторов, отказ США от роли мирового лидера имеет долгоиграющие последствия. Они прогнозируют, что все больше государств будут бороться за влияние, а это означает, что «будущий порядок может оказаться гораздо более беспорядочным».

Авторы доклада считают, что Россия заинтересована не просто в нейтрализации Украины как военной угрозы, но и работает над созданием возглавляемого ею евразийского порядка.

5 февраля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США намерена представить свою стратегию по разрешению конфликта на Украине в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Ранее в Италии заявили, что США использовали конфликт на Украине в своих интересах.

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