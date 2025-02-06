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В Италии заявили, что США использовали конфликт на Украине в своих интересах

Il Fatto quotidiano: конфликт на Украине нужен был США для ослабления Европы
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Конфликт на Украине близится к завершению, поскольку заявленные США цели достигнуты. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto quotidiano.

Газета указывает, что Вашингтон с помощью украинского конфликта стремился предотвратить экономическое сближение России и Европы, а также ослабить европейскую экономику, лишив ее доступа к недорогим российским энергоносителям.

По мнению Il Fatto quotidiano, под предлогом «сдерживания российской агрессии» на самом деле преследовались иные цели — предотвращение экономического сотрудничества между Россией и Европой, а также подрыв конкурентоспособности европейской промышленности, традиционно пользовавшейся дешевым российским газом.

«По сути, война на Украине стала войной против Европы, которая грозила слишком «расшириться» - от Атлантики до Урала. И самое драматичное для европейцев, что эта война велась при согласии их же правительств. Результат - обедневшая Европа, которая будет беднеть и дальше», - говорится в статье.

Накануне сообщалось, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине будет представлен его спецпосланником Китом Келлогом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Ранее в Госдуме увидели позитивную динамику к завершению конфликта на Украине.

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