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Спецпосланник Трампа встретится с представителями стран НАТО по вопросу Украины

Semafor: Келлог представит Трампу планы урегулирования конфликта на Украине
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Mariam Zuhaib/AP

Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог намерен в скором будущем представить американскому президенту Дональду Трампу планы урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на ряд западных чиновников.

Отмечается, что Келлог также планирует провести встречи с представителями всех стран НАТО для обсуждения путей разрешения украинского конфликта и намерен координировать с ними свои действия.

9 февраля президент США Дональд Трамп сообщил газете New York Post, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Американский лидер отказался раскрывать подробности беседы, однако отметил наличие конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду на его быстрое осуществление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал условия для переговоров по Украине.

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