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МИД: Россия не видит на практике изменений в политике США по Украине

Рябков заявил, что РФ пока не замечает изменений в политике США по Украине
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия пока не заметила перемен в политическом курсе Соединенных Штатов по украинскому вопросу, заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«На практике мы не видим изменения того курса, который проводился Вашингтоном <...>. Помощь Киеву продолжается, попытки представить дело так, что Москва должна пойти, как вы сказали, на уступки и компромиссы <...> совершенно не ослабевают», — отметил замминистра.

Рябков подчеркнул, что российские власти будут добиваться от американских коллег признания того, что без решения проблем, которые привели к украинскому кризису, договориться не выйдет.

До этого в МИД РФ заявили, что переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов говорит о перемене политического курса страны.

8 февраля Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным.

Ранее в Госдуме высказались о риторике США по Украине при Трампе.

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