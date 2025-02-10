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В Госдуме высказались о риторике США по Украине при Трампе

Журова: Трамп открыт к решению конфликта на Украине
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп изменил риторику Белого дома по Украине в сторону разговоров о мирном урегулировании конфликта, однако пока это только слова. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она напомнила, что во время президентской гонки в США Трамп называл один срок для решения украинского вопроса, но затем изменил его.

«Когда было понятно, что надо уже действовать, что есть свои подводные камни, то все немножко застопорилось. <...> Пока результата нет, пока только слова», — сказала Журова.

8 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он не стал уточнять, сколько по времени длилась беседа и сколько всего у него было контактов с Путиным. Ключевой темой обсуждения стал украинский конфликт. Американский лидер уточнил, что у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий, и выразил надежду на скорое завершение вооруженного противостояния между Киевом и Москвой.

Ранее американские журналисты заявили, что Путин «как никогда близок» к достижению целей на Украине.

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