Путин попросил учитывать пожелания жителей Мариуполя при застройке города

Путин: при застройке Мариуполя жителей нельзя отселять из их районов

Жителей Мариуполя при застройке города нельзя отселять из тех районов, в которых они жили. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

Чиновник рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент сданы 4789 квартир в 64 домах вместо тех, что были повреждены в результате отражения ударов Вооруженных сил Украины.

«Людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», — сказал Путин.

Также глава ДНР сообщил, что в апреле 2024 года в Донецке был открыт перинатальный центр.

3 февраля глава Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в городе сменились флаг и герб.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. Донецкая народная республика вошла в состав Российской Федерации по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

Ранее российский университет подал в суд на студентку, отказавшуюся работать в Мариуполе.