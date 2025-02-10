Путин попросил учитывать пожелания жителей Мариуполя при застройке города

Жителей Мариуполя при застройке города нельзя отселять из тех районов, в которых они жили. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.
Чиновник рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент сданы 4789 квартир в 64 домах вместо тех, что были повреждены в результате отражения ударов Вооруженных сил Украины.
«Людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», — сказал Путин.
Также глава ДНР сообщил, что в апреле 2024 года в Донецке был открыт перинатальный центр.
3 февраля глава Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в городе сменились флаг и герб.
Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. Донецкая народная республика вошла в состав Российской Федерации по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.
Ранее российский университет подал в суд на студентку, отказавшуюся работать в Мариуполе.