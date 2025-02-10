Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин попросил учитывать пожелания жителей Мариуполя при застройке города

Путин: при застройке Мариуполя жителей нельзя отселять из их районов
close
Александр Сухов/РИА Новости

Жителей Мариуполя при застройке города нельзя отселять из тех районов, в которых они жили. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

Чиновник рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент сданы 4789 квартир в 64 домах вместо тех, что были повреждены в результате отражения ударов Вооруженных сил Украины.

«Людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее», — сказал Путин.

Также глава ДНР сообщил, что в апреле 2024 года в Донецке был открыт перинатальный центр.

3 февраля глава Мариуполя Олег Моргун сообщил, что в городе сменились флаг и герб.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года. Донецкая народная республика вошла в состав Российской Федерации по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

Ранее российский университет подал в суд на студентку, отказавшуюся работать в Мариуполе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами