Власти Мариуполя утвердили новые флаг и герб города

Глава Мариуполя Моргун сообщил о смене флага и герба города

В Мариуполе сменились флаг и герб. Об этом заявил глава города Олег Моргун в своем Telegram-канале.

«Цветовое бело-синее решение герба обозначает расположение города Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города. <...> Флаг составлен на основе герба городского округа и повторяет его символику», — написал Моргун.

Также на символах Мариуполя изображен якорь — он напоминает о значении города как важного морского порта.

Новые регионы РФ начали менять свои символы после начала СВО. Некоторые другие субъекты, территория которых частично подконтрольна России, также поменяли гербы и флаги. Например, в июле 2022-го свой флаг утвердила российская военно-гражданская администрация Харьковской области — им стало трехцветное полотнище.

Он имеет малиновый, синий и красный цвета. Триколор символизирует историческую связь региона с казачьими традициями Слобожанского края и России.

Ранее сообщалось, что нескольких жителей Карачаево-Черкесии наказали за неуважение к гимну России.