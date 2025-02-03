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Власти Мариуполя утвердили новые флаг и герб города

Глава Мариуполя Моргун сообщил о смене флага и герба города
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Мариуполе сменились флаг и герб. Об этом заявил глава города Олег Моргун в своем Telegram-канале.

«Цветовое бело-синее решение герба обозначает расположение города Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города. <...> Флаг составлен на основе герба городского округа и повторяет его символику», — написал Моргун.

Также на символах Мариуполя изображен якорь — он напоминает о значении города как важного морского порта.

Новые регионы РФ начали менять свои символы после начала СВО. Некоторые другие субъекты, территория которых частично подконтрольна России, также поменяли гербы и флаги. Например, в июле 2022-го свой флаг утвердила российская военно-гражданская администрация Харьковской области — им стало трехцветное полотнище.

Он имеет малиновый, синий и красный цвета. Триколор символизирует историческую связь региона с казачьими традициями Слобожанского края и России.

Ранее сообщалось, что нескольких жителей Карачаево-Черкесии наказали за неуважение к гимну России.

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