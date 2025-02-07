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Российский университет подал в суд на студентку, отказавшуюся работать в Мариуполе

В Петербурге вуз подал в суд на студентку, отказавшуюся от работы в Мариуполе
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Shutterstock

Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет подал в суд на студентку, которая обучалась в вузе по целевому направлению и отказалась отработать по договору в предложенной ей больнице. За это вуз потребовал с девушки и ее отца вернуть выплаченную стипендию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам дела, Валерия Гуйва нарушила условия соглашения, по которому она была обязана трудоустроиться в филиалах ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и проработать там не менее трех лет на должности провизора. В качестве места работы девушке было предложено медицинское учреждение в Мариуполе.

Сторона защиты утверждала, что университет не предоставил студентке вакантные места для выбора, и предложил ей работу в городе, «где проходят боевые действия и существует риск для жизни и здоровья».

Суд, рассмотрев иск, отметил, что ни условия договора, ни закон не обязывали трудоустраивать выпускницу в конкретный регион.

«Суд взыскал солидарно с отца и дочери задолженность по возврату бюджетных средств, выплаченных в качестве мер социальной поддержки, в размере 168 500 рублей, штраф в размере 100 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Также ответчики должны оплатить государственную пошлину и почтовые расходы.

Ранее в Москве арестовали студентов университета медицины по делу взятках.

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