Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с главой ДНР

Путин обсудил с главой ДНР Пушилиным вопросы развития региона

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Донецкой народной республики Денисом Пушилиным для обсуждения важных для региона вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин принял в Кремле главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Глава ДНР доложил о социально-экономическом развитии региона», — говорится в сообщении.

Пушилин рассказал, что за год доходы региона выросли на 28,4%, и власти увеличили до 34 млрд рублей бюджет на дошкольное и среднее образование. Также он сообщил об открытии фельдшерских пунктов и других медучреждений в ДНР и сдаче 64 компенсационных домов на 4789 квартир в Мариуполе.

Помимо этого, президент и глава республики обсудили ряд социальных вопросов по типу водоснабжения в регионе.

3 февраля власти Мариуполя утвердили новые флаг и герб города. Мэр населенного пункта объяснил, что цветовое бело-синее решение герба обозначает расположение Мариуполя на берегу Азовского моря, а также исторические особенности основания города. Флаг составлен на основе герба и повторяет его символику.

Ранее Пушилин заявил, что Дзержинск в ДНР стал во всех смыслах русским городом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами