Ведомство Маска приступило к проверкам в министерстве образования США

Сотрудники Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, осуществляют проверки в министерстве образования страны. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на Крейга Трейнора, исполняющего обязанности помощника министра образования по гражданским правам.

«Вы, вероятно, знаете, что команда DOGE <...> сейчас здесь и работает над выполнением данного американским гражданам обещания президента [США Дональда] Трампа реформировать федеральную бюрократию», — приводит издание заявление Трейнора, сделанное им на встрече со своими подчиненными.

Он также проинформировал сотрудников Управления по гражданским правам при минобразования США, что теперь расследование случаев проявления антисемитизма в школах, получающих федеральное финансирование, будет в центре их внимания.

До этого работу Маска на посту главы DOGE назвали «настоящим кошмаром». По данным газеты Politico, юристы сильно обеспокоены тем, что бизнесмен получил доступ к платежной системе минфина США. В самом ведомстве, впрочем, эту информацию опровергли, а миллиардер назвал реакцию американских сенаторов на свои решения «истеричной». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск заявил, что минфин США одобрял платежи мошенникам и террористам.