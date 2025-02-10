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В Грузии завели дело о посягательстве на государственные интересы

Прокуратура Грузии открыла дело о саботаже и помощи иностранным организациям
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Irakli Gedenidze/Reuters

Генеральная прокуратура Грузии начала расследование дела о саботаже и оказании помощи иностранным организациям «во враждебной деятельности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Началось расследование о саботаже при отягчающих обстоятельствах, попытке саботажа и оказании помощи во враждебной деятельности иностранным организациям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о посягательстве на государственные интересы Грузии. Кого подозревают в саботаже, не сообщается.

6 февраля стало известно, что власти Грузии начали работу над ужесточением законодательства против иностранного финансирования СМИ и фейковых новостей. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

7 февраля в заявлении главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос сообщалось, что Грузия «серьезно отошла» от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям Европейского союза.

Ранее в Грузии назвали организаторов протестов.

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Протесты в Грузии — 2024
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