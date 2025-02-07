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В Еврокомиссии заявили, что Грузия серьезно отошла от демократии

Каллас и Кос призвали власти Грузии вернуться на демократический путь
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Shakh Aivazov/AP

Грузия «серьезно отошла» от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям Европейского союза. Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, как грузинские власти предпринимают дальнейшие шаги по откату от демократических стандартов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие поправок в кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс и закон о собраниях «будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества».

«Эти события знаменуют собой серьезный откат назад в демократическом развитии Грузии и не соответствуют любым ожиданиям от страны — кандидата на вступление в ЕС», — добавили там.

6 февраля стало известно, что власти Грузии начали работу над ужесточением законодательства против иностранного финансирования СМИ и фейковых новостей. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Ранее в Грузии назвали организаторов протестов.

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