В Еврокомиссии заявили, что Грузия серьезно отошла от демократии

Грузия «серьезно отошла» от демократических стандартов и не соответствует ожиданиям Европейского союза. Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Кайи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, как грузинские власти предпринимают дальнейшие шаги по откату от демократических стандартов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие поправок в кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс и закон о собраниях «будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества».

«Эти события знаменуют собой серьезный откат назад в демократическом развитии Грузии и не соответствуют любым ожиданиям от страны — кандидата на вступление в ЕС», — добавили там.

6 февраля стало известно, что власти Грузии начали работу над ужесточением законодательства против иностранного финансирования СМИ и фейковых новостей. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Ранее в Грузии назвали организаторов протестов.