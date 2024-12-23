В Грузии назвали организаторов протестов

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии организует фонд американского инвестора Джорджа Сороса. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на грузинские СМИ.

По их данным, именно в офисе фонда Сороса в Тбилиси и аффилированных с ним НПО разрабатываются планы протестных акций, записываются обращения, происходит обеспечение атрибутикой и так далее.

С 28 ноября в Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили при этом заявила, что не сдаст мандат.

Ранее премьер Грузии заявил о готовности обсуждать закон об иноагентах.