В Грузии решили ужесточить законы против лжи в СМИ

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о планах ужесточить законы против лжи в СМИ

Власти Грузии начали работу над ужесточением законодательства против иностранного финансирования СМИ и фейковых новостей. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», поправки будут соответствовать юридическим нормам США и Великобритании.

«Законодательные изменения в отношении СМИ касаются распространения лжи и ненависти, они будут соответствовать конституции Грузии и международным принципам», — сказал Кобахидзе.

При этом он подчеркнул, что новые нормы не будут угрожать свободе слова в стране.

Также Грузия решила ужесточить принятый в прошлом году «Закон о прозрачности иностранного влияния». Документ будет составлен по аналогии с американским законом FARA.

В декабре прошлого года стало известно, что Совет Европы и Грузия создадут рабочую группу по поправкам к закону об иноагентах.

До этого Европейский союз пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за «Закона о прозрачности иностранного влияния». Грузинская оппозиция зачастую сравнивает инициативу с российским законом об иноагентах, в чем Брюссель ее поддерживает. С точки зрения ЕС, принятый нормативный акт является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении республике статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в Грузии назвали организаторов протестов.