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Колумнист Bloomberg назвал Набиуллину одной из лучших в мире глав ЦБ

Колумнист Bloomberg Чемпион: экономика в России выросла благодаря Набиуллиной
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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина является одной из лучших в мире руководителей. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По его словам, благодаря главе Центробанка экономика России выросла, вопреки ожиданиям западных стран.

«Вместо того чтобы рухнуть, как многие считали, экономика выросла, не только благодаря уклонению от санкций, но и благодаря главе центрального банка мирового класса», — заявил автор публикации.

Он добавил, что «стойкость» РФ перед санкциями Запада стала «сюрпризом».

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Он добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что положительная динамика является следствием отсутствия длительных спадов и непрерывного наращивания объемов ВВП в последние годы.

Ранее в Кремле заявили о предкризисном состоянии экономики Европы.

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