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В Кремле заявили о предкризисном состоянии экономики Европы

Песков: повышение военных расходов вводит экономику ЕС в предкризисное состояние
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Maxim Shemetov/Reuters

Наращивание Евросоюзом военных расходов вводит экономику региона в предкризисное состояние и отрицательно повлияет на каждого европейца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

По словам представителя Кремля, речь идет о вхождении европейцев в очень серьезную зону дискомфорта.

В понедельник Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возобновлении поставок американского оружия Киеву, заявил, что США и не сообщали о приостановке поставок оружия Украине.

Он добавил, что Кремль пока не может дать оценку тому, насколько это соотносится с желаниями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

В этот же день премьер Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине для стабилизации обстановки на фронте. По его словам, союзники Украины должны сделать все, что в их силах, чтобы поддержать ее оборону. Это позволит стабилизировать линию фронта, украинские военные будут надлежащим образом обучены и получат необходимое снаряжение. Именно поэтому в 2025 году Лондон окажет Киеву большую военную поддержку, чем когда либо, подчеркнул Стармер.

Ранее украинский депутат рассказал о главном страхе Зеленского.

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