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Экономист прокомментировал рекордный рост ВВП в России в прошлом году

Экономист Беляев объяснил, на что влияет рост ВВП России до 200 трлн рублей
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал влияние роста номинального ВВП России, который достиг 200 трлн рублей в прошлом году. Об этом он рассказал в интервью RT.

Он объяснил, что положительная динамика является следствием отсутствия длительных спадов и непрерывного наращивания объемов ВВП в последние годы.

Эксперт назвал рост экономики позитивным фактором, способствующим созданию рабочих мест, увеличению национального богатства и формированию более солидного государственного бюджета.

По его словам, это позволяет государству выполнять свои социальные обязательства, оказывая поддержку нуждающимся слоям населения, а также реализовывать национальные проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения, экологии и науки – все это требует значительных бюджетных вложений, которые, в конечном счете, финансируются за счет ВВП.

7 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Он добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

Ранее в Кремле заявили о предкризисном состоянии экономики Европы.

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