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В Молдавии заявили об отказе Приднестровья от помощи для закупок газа

Премьер Молдавии: ПМР отказалась от предложения ЕС профинансировать закупки газа
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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) отказалась от предложения Евросоюза профинансировать закупки газа для непризнанной республики. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро стало решением избавления Приднестровского региона от шантажа и энергетической нестабильности. Тирасполь отказался от этого решения», — написал он, обвинив в этом решении Россию.

Речан рассказал, что в этих условиях газ ПМР поставит венгерская энергокомпания MET Gas and Energy Marketing AG. Транзит будет осуществлен через территорию Молдавии.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант ЕС в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Премьер Молдавии сообщал, что Приднестровье должно выполнить условия Евросоюза, чтобы после 10 февраля получить финансовую помощь для преодоления энергокризиса.

Ранее в Приднестровье продлили режим ЧП до марта.

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